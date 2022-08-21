الأخبار المحلية

القوات البحرية تعلن عن 269 #وظيفة_شاغرة للسعوديين

متابعات _ الوئام
21 أغسطس 2022 · < 1 minute
القوات البحرية الملكية السعودية
القوات البحرية الملكية السعودية

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل (269) وظيفة للسعوديين عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من: الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، وجازان.
ودعت القوات البحرية، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، التقديم من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع على الرابط التالي: https://jobs.mod.gov.sa/ وذلك في الفترة من 01 - 07 / 02 / 1444هـ.