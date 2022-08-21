9 مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة في الشرقية بدءًا من العام الدراسي

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية اليوم، عن بدء دخول 9 مشاريع تعليمية جديدة الخدمة مع الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ، تشمل أكثر 220 فصلاً دراسياً؛ لاستقبال 6600 طالب وطالبة، وذلك لضمان جودة الأداء التعليمي في ظل الجهود التطويرية لوزارة التعليم.

وشملت مشاريع الخدمة التعليمية الجديدة في الدمام، ابتدائية للبنات بحي طيبة للبنات بطاقة استيعابية 22 فصلاً لخدمة نحو 660 طالبة، وابتدائية أخرى للبنين في حي ضاحية الملك فهد بالدمام، تتكون من 24 فصلاً دراسياً لنحو 720 طالباً، أما محافظة القطيف حظيت بمدرسة سعتها 20 فصلاً لخدمة 600 طالبة، وصفوى تضمنت مجمعاً تعليمياً وثانوية للبنات بطاقة إجمالية لخدمة 1680 طالبة وبطاقة استيعابية 56 فصلاً دراسياً.

أما الجبيل فحظيت بمشروعين منها ابتدائية بحي الدخل المحدود للبنين لخدمة 900 طالب، وبطاقة 30 فصلاً دراسيا، وابتدائية أخرى للبنات بذات الطاقة الاستيعابية لخدمة 900 طالبة، والنعيرية تبدأ الخدمة في مجمع تعليمي للبنات بطاقة استيعابية 540 طالبة، إضافة إلى مدرسة ابتدائية بحي الربيع بالنعيرية بطاقة استيعابية تتجاوز 600 طالبة موزعة على 20 فصلاً دراسياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم تسعى لتوفير الخدمات التعليمية والمدرسية بكفاءة عالية وفقاً لخطط الاستعداد لبدء العام الدراسي حيث تسير مهام أعمال الاستعداد والتهيئة حسب خطط التنفيذ وفي مراحلها الأخيرة.