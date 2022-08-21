الكويت.. إنهاء عقود 15 مستشارا يتقاضون رواتب بدون الحاجة لهم

أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، قرارات بإنهاء عقود أكثر من 50 مستشاراً وخبيراً في وزارة الإعلام، كانوا موزعين على قطاعات الوزارة المختلفة، ويتقاضون رواتب من دون حاجة حقيقية لعملهم، مشيرا إلى أن الوزير المطيري أبقى على عدد محدود جداً من المستشارين وفق احتياجات قطاعات الإعلام.

من جانب آخر وبتوجيهات من الوزير المطيري، أصدر وكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي قراراً بإلغاء جميع اللجان وفرق العمل في الوزارة ابتداء من اليوم، وذلك في خطوة إصلاحية جديدة للحفاظ على المال العام.