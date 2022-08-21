التعاون ينهى شهادة الكفاءة المالية

أكدت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي التعاون أكملت جميع المتطلبات الرسمية للحصول على شهادة الكفاءة المالية التى ستغلق اليوم، على أن يتم رفعها بالشكل الرسمي للجهة المختصة، بعدما سدَّدت جميع المبالغ الخاصة بها، حتى تاريخ 31 مارس 2022.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة التعاون، برئاسة سعود الرشودي، اقتربت من التوقيع مع راعٍ جديدٍ للنادى، ينتظر أن يقلص عجز الميزانية الذى تجاوز الـ 29 مليون ريال.

وكان التقرير المالي لنادي التعاون، الذى كشفته الجمعية العمومية للنادى التي عقدت أمس الأول، أظهرت عجزًا فى ميزانية الموسم الماضي بلغ نحو 29 مليون ريال، إذ بلغت المصروفات 133.205.414 ريالًا، والإيرادات 103.734.577 ريالًا.