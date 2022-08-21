بعد تبرئته من تهمة اغتصابها.. فتاة تعيد كريستيانو رونالدو لساحات المحاكم

تقدمت امرأة اتهمت النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بالاغتصاب، باستئناف ضد قرار قاض أمريكى برفض الدعوى المدنية، وسيتجه محامو كاثرين مايورجا إلى المحكمة في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع فى محاولة للحفاظ على مطالبتها بتعويض يبلغ 54 مليون جنيه إسترلينى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية

ورفضت القاضية الأمريكية جينيفر دورسى القضية، في يونيو الماضى، وقالت إن "محامي مايورجا أظهر سوء نية، واعتمد على وثائق مسربة"، فيما تريد مايورجا، 37 عامًا، إلغاء تسوية خارج المحكمة بقيمة 275 ألف جنيه إسترليني تم الاتفاق عليها معه في عام 2010

وقيل إن الاغتصاب المزعوم حدث فى غرفة فندق لاس فيجاس عام 2009 بعدما التقيا في نفس الليلة فى ملهى ليلي، وتم تقديم هذا الادعاء لأول مرة في عام 2010 عندما تم التوصل إلى تسوية، وبعد ثلاث سنوات أدعت مايورجا أنها كانت "عاجزة عقليًا" في ذلك الوقت ورفعت دعوى مدنية

وتم الإعلان عن هذا الادعاء في عام 2017، وقال محاموها إنها استلهمت التحدث وإعلان دعواها علنًا من خلال حركة ضد التحرش الجنسى، بينما لم يتم توجيه أي اتهامات، لذلك رفعت دعوى مدنية لإلغاء اتفاقية عدم الكشف

كشفت وثائق المحكمة - في وقت سابق - أنها تطالب بـ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل "الألم والمعاناة" في الماضى، و 18 مليون جنيه إسترليني مقابل "الألم والمعاناة" في المستقبل، و18 مليون جنيه إسترليني أخرى للتعويضات العقابية

وفي عام 2018، قال رونالدو: "أنكر بشدة الاتهامات الموجهة لي.. الاغتصاب جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أنا عليه وأؤمن به"، وحقق المدعون الأمريكيون لكنهم قالوا إنه لن يواجه اتهامات