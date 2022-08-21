التعليم تحتفي باليوم العالمي لرواد الأعمال

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي لرواد الأعمال الذي يوافق 21 أغسطس من كل عام، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة التي تعزز مكانة البيئة التعليمية كبيئة جاذبة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة لدى الطلاب والطالبات، ما يسهم في تحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب الطموح.

وتحرص وزارة التعليم على دعم وتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات كأحد مستهدفات رؤية 2030؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة التي تُعد بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين، وذلك من خلال تقديم مقررات ريادة الأعمال كمادة تعليمية في أكثر من 80% من الجامعات السعودية، وذلك من خلال 47 مركزاً للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية.

ونفذت وزارة التعليم العديد من المبادرات التي تصب في دعم الابتكار وتعزيز مرونة ممارسة ريادة الأعمال، منها مبادرة تمكين الأستاذ الريادي، ودراسة واقع الابتكار وريادة الأعمال، وتحدي الابتكار الجامعي للتنمية المستدامة، وكذلك مبادرة التحوّل نحو الجامعة الريادية، وهاكاثون وزارة التعليم بالتعاون مع إكساجون، ومبادرة تنمية القدرات الريادية لطرح مقررات نوعية متخصصة في ريادة الأعمال ضمن التعليم الجامعي، إضافةً إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة لقيادات مراكز الابتكار وريادة الأعمال.