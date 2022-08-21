أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يشددون على أهمية سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن جونسون وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا اليوم الأحد في اتصال هاتفي على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت في بيان "في اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس (جو) بايدن والرئيس (إيمانويل) ماكرون والمستشار (أولاف‭‭(‬‬ شولتس التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها".

أضاف المتحدث أنهم "شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية (الأوكرانية) ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الوصول) إلى منشأة زابوريجيا" النووية.