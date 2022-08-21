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أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يشددون على أهمية سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا

الوئام-متابعات
21 أغسطس 2022 · < 1 minute
منشأة نووية في أوكرانيا
منشأة نووية في أوكرانيا

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن جونسون وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا اليوم الأحد في اتصال هاتفي على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت في بيان "في اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس (جو) بايدن والرئيس (إيمانويل) ماكرون والمستشار (أولاف‭‭(‬‬ شولتس التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها".

أضاف المتحدث أنهم "شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية (الأوكرانية) ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الوصول) إلى منشأة زابوريجيا" النووية.