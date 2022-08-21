6 آلاف مستفيد من جناح “منشآت” بالمعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مشاركتها في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية, الذي أقيم على مدى 3 أيام في معرض الظهران أكسبو خلال الفترة من 16 – 18 أغسطس 2022، بتقديم حزمة من البرامج والمبادرات والخدمات لأكثر من 6 آلاف مستفيد في مجال التجارة الإلكترونية لدعم نمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ونظمت "منشآت" خلال مشاركتها عدداً من ورش العمل، أبرزها: العلامة البيضاء في التجارة الإلكترونية، وإستراتيجية التجارة الإلكترونية، وتقنيات أهوي المبتكرة للتغلب على تحديات التوصيل، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان: "التجارة الإلكترونية والابتكار ورقمنة الأعمال"، بالإضافة إلى جلسات إرشادية واستشارية.

وقدمت "منشآت" ورش عمل متخصصة ركزت على مناقشة أبرز الفرص المتاحة في ممارسة التجارة الإلكترونية وطرح أهم التحديات وطرق معالجتها، فيما عرضت تعريفاً عن منصة "مزايا" التي صُممت بهدف تقديم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً، تسهم في نمو المنشآت واستقرارها، ودعم نجاح أعمالها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعقدت "منشآت" اجتماعات مع الشركات المشاركة في المعرض، استعرضت خلالها خدماتهم وعقدت اتفاقيات وشراكات لصالح المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية, إضافة إلى تقديم جلسات عدة من قبل مستشارين ومرشدين في القطاع.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لتوفير بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار عبر تقديم الخِدْمَاتِ الداعمةِ وفرصِ الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال؛ لتحقيق زيادةٍ في معدلات تأسيس المنشآت الجديدة.