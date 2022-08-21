تعادل مثير بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي تعادلا مثيرا أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي بدأ المباراة بشكل مثالي، واستطاع لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها برناردو سيلفا من الجهة اليسرى، ليجد نفسه أمام مرمى نيوكاسل يونايتد دون رقابة دفاعية، مسددًا الكرة في الشباك ببراعة.

وفي الدقيقة 11، تفوق إيرلينج هالاند بدنيًا على الرقابة الدفاعية من مدافعي نيوكاسل، ليرسل تمريرة رائعة بوجه القدم وضعت دي بروين في موضع انفراد بمرمى نيوكاسل، لكن نيك بوب تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 16، تلقى فيل فودين تمريرة رائعة؛ لينطلق بسرعته صوب مرمى نيوكاسل يونايتد من الجهة اليسرى، ليسدد كرة تصدى لها بوب، متجاهلًا التمرير لـ هالاند.

بعد ذلك تحولت السيطرة للاعبي نيوكاسل اللذين كثفوا من محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 18، تبادل ألميرون وسانت ماكسيمان الكرة، ليسدد ذلك الأخير الكرة، لكنها علت العارضة.

وتعرض ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي للإصابة ليتم استبداله في الدقيقة 21 بروبين دياز.

سانت ماكسيمان كان مكمن الخطورة الأول لـ نيوكاسل على مرمى مانشستر سيتي، وفي الدقيقة 24 راوغ ستونز وأطلق تسديدة قوية بيسراه، لكن إديرسون تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 28، استطاع الباراجواياني ميجيل ألميرون تسجيل هدف التعادل لـ نيوكاسل من متابعة للكرة العرضية المرسلة من سانت ماكسيمان من الجهة اليسرى، ليحولها في الشباك.

وتمكن كالوم ويلسون من تسجيل الهدف الثاني لـ نيوكاسل من هجمة مرتدة بدأها سانت ماكسيمان، ليراوغ كانسيلو وروبين دياز ويطلق الكرة في الشباك، مهديًا فريقه هدف التقدم في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، حاولا لاعبو مانشستر سيتي التعادل، وكان قريبًا من ذلك عن طريق إيرلينج عالاند الذي اخترق دفاعات نيوكاسل يونايتد وانفرد بمرمى نيك بوب في الدقيقة 52، لكن حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته حارمًا إياه من التسجيل.

وفي الدقيقة 54، وفي ظل سعي مانشستر سيتي للتعديل، استطاع كيران تريبير تسجيل ثالث أهداف نيوكاسل من ركلة حرة مباشرة رائعة، سددها في الزاوية اليسرى لمرمى إديرسون.

وتمكن النرويجي هالاند من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 61 من متابعة لتمريرة رودريجو.

وعادل البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 64 بعد تلقيه تمريرة ساحرة من كيفن دي بروين لينفرد بمرمى بوب، ويراوغه ويسكن الكرة شباكه.

استمرت محاولات مانشستر سيتي للتسجيل، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه تريبير بعد عركلته لـ دي بروين، لكنه ألغى تلك البطاقة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 74، ليكتفي بالبطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 78، هُيأت الكرة لـ هالاند لكن تسديدته علت عارضة مرمى بوب.

محاولات مانشستر سيتي استمرت لكنها كانت دون فاعلية على مرمى نيوكاسل، لينتهي اللقاء بالتعادل وتقاسم الفريقين للنقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز الثاني، ورصيد نيوكاسل يونايتد للنقطة الخامسة في المركز السادس.