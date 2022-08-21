الأخبار المحلية

المملكة تعزي السودان في ضحايا السيول

متابعات - الوئام
22 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لما تعرضت لهُ العديد من الولايات بجمهورية السودان الشقيقة من أمطار وسيول تسببت في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وتقدمت الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، سائلين المولى -عز وجل- أن يحمي السودان وشعبه الشقيق من كل شر ومكروه.