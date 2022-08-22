لتعزيز الدفاع ضد تهديدات كوريا الشمالية.. بدء مناورات مشتركة بين واشنطن وسول

بدأت اليوم المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف تعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أنه تم استئناف التدريبات الميدانية واسعة النطاق بين البلدين والتي تم تعليقها قبل أربع سنوات، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار مفهوم الحرب الشاملة، تتكون المناورات من جزأين، الجزء الأول يتضمن تدريبات دفاعية عن منطقة سيئول الكبرى، بينما يركز الثاني على عمليات الهجوم المضاد.

وستشمل المناورات تدريبات على سيناريوهات واقعية مختلفة، كاكتشاف المتفجرات العشوائية في محطات الطاقة النووية، وحريق في مصنع أشباه الموصلات، وشلل شبكة مصرفية، والإرهاب في المطارات وهجمات الطائرات بدون طيار. وخلال المناورات يخطط البلدان لإجراء 13 برنامجا تدريبا ميدانيا مشتركا.