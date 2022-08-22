بـ46 مئوية.. 3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم 

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الإثنين عن المدن التي تسجل أعلى درجة حرارة.

وأوضح المركز أن 3 مدن سجلت درجة حرارة هي الأعلى وهي الخرج وحفر الباطن والأحساء بتسجيلها 46 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض 44 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.