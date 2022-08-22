أعلن الدفاع المدني العراقي، قبل قليل، عن انتشال جثتين إضافيتين من تحت الركام في حادث انهيار مزار كربلاء بالعراق.

وكانت فرق الدفاع المدني، أمس، قد تمكنت من انتشال 4 جثث من تحت ركام مزار كربلاء؛ فيما أفادت قناة العربية بانتشال 8 ناجين أيضًا حتى الآن من تحت التراب المنهار.

وأكدت فرق الدفاع المدني أن الصخور الموجودة تحت التراب زادت من صعوبة إخراج المحاصرين من تحت الأنقاض بمزار كربلاء، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد