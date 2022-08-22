حساب المواطن: لا يمكن إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي في حال استلام الطلب

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن إلغاء عملية تغيير الآيبان البنكي للمستفيد في حال تم استلام الطلب من قبل البرنامج، وأنه في هذه الحالة يمكن للمستفيد تغيير الآيبان البنكي عبر خطوات بسيطة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال تم تغيير الآيبان البنكي، وتم استلام الطلب، لا يمكنك الغاء العملية».

وتابع البرنامج قائلا : «بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك (تسجيل الدخول - تفاصيل الطلب - بيانات الحساب البنكي)، بشرط ان يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، وسيتم التحقق من الايبان المضاف حديثًا».

وقال المواطن في استفساره: إنه قام بعمل طلب لتغيير الايبان الخاص به، فهل يمكن له إلغاء هذا الطلب؟

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أنه لم يتم إصدار نتائج الأهلية لشهر سبتمبر، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.