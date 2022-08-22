وظائف_شاعرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف لحملة كافة المؤهلات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاسب.

عالم رئيسي مؤقت.

منسق إداري أول.

أخصائي سريري متقدم.

أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.

مهندس معماري أول.

مهندس معماري ثاني.

محاسب مساعد (4 وظائف).

اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

منسق أبحاث سريرية مساعد.

استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

استشاري مساعد ، طب الأجنة.

استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.

استشاري مساعد، جراحة الصدر.

مساعد رئيس تمريض.

مساعد مدير إدارة المختبر الإكلينيكي.

مساعد مدير خدمات الإسكان.

مساعد مدير إدارة المرافق.

استشاري مشارك, الحالات الحرجة.

استشاري مشارك جراحة عامة وأورام.

استشاري مشارك/أورام طبية.

استشاري أنف وأذن وحنجرة مشارك.

استشاري مشارك, زراعه الرئة.

مندوب مشتريات الصيدلية.

مندوب مشتريات الصيدلية.

أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية.

أخصائي تقنية قلب وأوعية دمويه.

نجار أول.

كاتب.

مساعد عيادة أول.

أخصائي تغذية علاجية ثاني.

اختصاصي سريري.

محلل اتصالات.

أخصائي الامتثال.

استشاري طب طوارئ البالغين.

استشاري طب طوارئ البالغين.

استشاري تخدير.

استشاري، جراحة الثدي والغدد الصماء.

استشاري قلب.

استشاري علم الأمراض الكيميائي.

استشاري تطوير طب الأطفال.

استشاري غدد صماء.

استشاري طب العائلة.

استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

استشاري عناية مركزة.

استشاري,جراحة زراعة الكلى والبنكرياس.

استشاري أورام.

استشاري عيون.

استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

استشاري أنف وأذن وحنجرة.

استشاري قلب.

استشاري طوارئ أطفال.

استشاري غدد صماء واستقلاب للأطفال.

استشاري أمراض وراثية.

استشاري جراحة تجميل.

استشاري أمراض نفسية. (وظيفتان)

استشاري مسالك بولية.

أخصائي امتثال العقود.

منسق خدمات العقود.

طباخ ثاني (وظيفتان).

أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني.

عامل حمية.

فني غسيل وإزالة البقع.

مهندس كهربائي.

كهربائي ثاني.

أخصائي المخاطر المالية.

فني أنظمة حريق ثاني.

مساعد خدمات الطعام.

ميكانيكي عام أول.

أخصائي مختبر ثاني الجينوم.

رئيس تمريض (4وظائف).

مدير أدارة المالية, الاستراتيجية والحوكمة.

سكرتير أول (6 وظائف).

سكرتير ثاني.

عامل نظافة (6 وظائف).

مصمم داخلي(وظيفتان).

محلل تطوير تقنيه المعلومات.

مساعد مغسلة.

مدرب سريري لإسناد الحياة.

مساعد صيانة (3 وظائف).

مدير مختبر القسطرة القلبية.

مدير عمليات إدارة علاقات العملاء.

مدير قسم,المعلومات الطبية.

مدير قسم هندسة السلامة.

مدير الخدمات الاجتماعية.

مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.

مساعد بناء.

جزار.

اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية.

محلل أهليه العلاج الطبي.

أخصائي مختبر.

فني شبكات واتصالات أول.

أخصائي تقني علم الأعصاب.

ممرض ممارس.

منسق التطوير النوعي للتمريض.

مشرف تمريض.

مساعد رعاية مرضى.

أخصائي علاج وظيفي.

أخصائي علاقات المرضى.

أخصائي علاقات المرضى.

مخطط صيدلاني أول.

مخطط صيدلاني أول.

صيدلاني ثاني (4 وظائف).

صيدلاني ثالث.

أخصائي سياسات إدارية.

مدير برنامج التمريض.

أخصائي أدارة مشاريع.

مخطط/ معد جداول مشاريع.

المدير الإداري المناوب , التشريفات.

تقني الأمراض النفسية.

أخصائي العلاج بالأشعة.

أخصائي العلاج بالأشعة.

ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.

أخصائي علاج ترفيهي.

مساعد فني أبحاث.

أخصائي علاج تنفسي.

كبير مراجعي الحسابات.

كبير مهندسي أجهزة طبية.

كبير أخصائيي الأمراض العصبية النفسي.

كبير اختصاصين سريري.

كبير محللي الاتصالات.

كبير محللي الدخول ودليل البيانات.

مهندس كهربائي أول.

كبير السكرتاريين (3 وظائف).

مهندس ميكانيكي أول.

اختصاصي أول، التصوير بالرنين المغناطيسي.

كبير فنيي الأمراض النفسية.

صيدلي أول، مستحضرات طبية نووية مشعة.

أخصائي علاج وظيفي أول.

كبير ممثلي, قبول المرضى.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 18 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).