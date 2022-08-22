ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلا

ارتفع عدد الضحايا الذي سقطوا جراء الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلا، عدا المصابين، فيما أوقفت السلطات الأمنية 13 شخصا بشبهة إضرام النيران.

وبلغ عدد قتلى الحرائق، التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجزائر، 43 قتيلا، وفقا لما ذكرته قيادة الدرك الوطني للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين.

ووفقا للتقارير، فإنه من المرجح ألا تكون هذه الحصيلة نهائية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

من ناحية ثانية، أعلن الدرك الوطني توقيف 13 شخصا بشبهة التورط في إضرام النيران التي أدت إلى حرائق في الغابات والأحراش التي طالت 14 ولايةـ أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس.