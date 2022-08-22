تراجع الأسهم الأوروبية مع توقع إجراءات متشددة من “المركزي”

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الأسواق الرئيسية بالمنطقة وسط مخاوف بين المستثمرين من اتخاذ إجراءات متشددة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وقاد الانخفاضات أسهم شركات الكيماويات والسيارات والتكنولوجيا، في حين ارتفعت أسهم شركات المناجم 0.4 بالمئة.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل لصحيفة ألمانية إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023.

وينصب التركيز حول محضر اجتماع للجنة السياسات بالبنك المركزي الأوروبي المقرر نشره هذا الأسبوع والذي من المرجح أن يتم خلاله إعلان إجراءات مشددة، وكذلك على أداء مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو غدا الثلاثاء.

وقالت شركة جازبروم يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لمدة ثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر. وانخفضت أسهم شركات النفط 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة الرعاية الصحية الألمانية فريسينيوس ووحدة غسيل الكلى التابعة لها فريسينيوس ميديكال كير 5.2 بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي في التعاملات المبكرة بعد إعلان المجموعة عزم رئيسها منذ فترة طويلة ستيفان ستورم الاستقالة.