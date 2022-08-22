زلزال ​​يهز جزيرة بالي في إندونيسيا

هز زلزال متوسط ​​القوة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم الاثنين، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال شهود إن الزلزال، الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية إنه بقوة 5.6 درجة، استمر قرابة دقيقة وأدى إلى فرار الكثير من الناس من المباني إلى الشوارع.

وأضاف الشهود أن الزلزال وقع الساعة 08:36 بتوقيت جرينتش وشعر به الناس في أنحاء الجزيرة ولومبوك المجاورة. ولم يرد المسؤولون في الوكالات المحلية والاتحادية المعنية بمواجهة الكوارث حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء إنها لا تتوقع حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).