زوجة تعرضت للضرب والتهديد.. و«العنف الأسري» يتفاعل

من جهة أخرى، أعلن الأمن العام، أمس الأحد، عن القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية، بعد تهديده لفتاة عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتلفظ عليها بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة.