إطلاق حملة “حصتك من الصحة” قبل بداية العام الدراسي

أطلقت وزارة الصحة، أمس، حملة توعوية قبل بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار "حصتك من الصحة"، والتي تعنى بالتوعية عن البرامج الصحية المدرسية والسلوكيات الصحية السليمة للمجتمع المدرسي عبر الوسائل التوعوية ومختلف المنصات الإعلامية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الصحية للطلاب والطالبات، التي تعدّهم للعودة إلى المدرسة بصحة جيدة، وتعريفهم وأولياء أمورهم بالبرامج الصحية المدرسية، إضافة إلى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بالموضوعات الصحية ذات الأولوية.

وتتضمن حملة العودة إلى المدرسة رسائل توعوية من أبرزها، التوعية بالبرامج الصحية المدرسية، وتشمل فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي "فحص اللياقة"، الفحص الاستكشافي، ومتابعة حالة الطلاب والطالبات الصحية في عيادات الصحة المدرسية.

فيما تتضمن السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للاستعداد للمدرسة، وتشمل النوم الصحي، الفطور الصباحي، الحقيبة والحذاء المدرسي المناسب، النشاط البدني، التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.