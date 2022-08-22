“قمة العلمين” تجمع 5 زعماء عرب اليوم

تشهد مدينة العلمين، شمال مصر، اليوم الإثنين، قمة عربية خماسية تجمع قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، وتأتي هذه القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك، ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم، لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

ووصل كل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بعد ظهر اليوم، إلى مطار العلمين، وذلك برفقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكان في استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناقش القمة العربية ملفات ساخنة على الساحتين الإقليمية والدولية، يأتي على رأسها تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والإقليمي لا سيما ما يخص الطاقة والغذاء، إضافةً إلى بحث ملف القضية الفلسطينية، والمشروعات الاقتصادية المشتركة.