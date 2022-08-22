تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية وسط مخاوف متعلقة بالنمو

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الاثنين بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر القطري 1.2 بالمئة متأثرا بتراجع معظم أسهمه بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي نزل 1.4 بالمئة، وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.2 بالمئة لسهم شركة إعمار العقارية.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم شركة إي&، المعروفة سابقا باسم مجموعة اتصالات، واحدا بالمئة، فيما صعد المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.9 بالمئة لسهم مصرف الراجحي.

وكانت مكاسب المؤشر محدودة بفعل هبوط 1.2 بالمئة لسهم أرامكو مع انقضاء حق التوزيع النقدي للسهم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة.