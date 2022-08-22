فينالدوم مهدد بالغياب عن منتخب هولندا فى كأس العالم 2022

كشفت تقارير صحفية اليوم، الاثنين، أن النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط روما الإيطالي، أصبح مهدداً بالغياب عن الملاعب حتى نهاية عام 2022.

وتعرض فينالدوم لإصابة قوية بكسر فى الساق اليمنى، خلال مشاركته فى تدريبات الفريق أمس، الأحد، استعدادا لمباراة كريمونيزي، المقرر إقامتها مساء اليوم، الاثنين، فى اليوم الأخير من الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن التقارير الأولية أظهرت احتمالية غياب فينالدوم عن الملاعب لمدة 3 أشهر، وبالتالى سيغيب حتى نهاية عام 2022 وسيظهر فى العام الجديد.