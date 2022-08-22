الدولار يتجاوز اليورو للحظات

ارتفع الدولار لبضع لحظات، الإثنين، فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياستهم النقدية.

وسيعاني الاقتصاد الأوروبي من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، فقد اليورو حوالي الساعة 08:20 ت غ (10:20 صباحًا في باريس) 0,35% ليصل إلى 1,0000 دولار، بعد انخفاضه إلى 0,9994 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0,33% إلى 1,1790 دولار، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف يوليو.

في تعاملات اليوم الاثنين في بورصة موسكو، تجاوز سعر صرف الدولار أمام الروبل سعر صرف العملة الأوروبية، اليورو، مقابل العملة الروسية.

وبحلول الساعة 10:22 بتوقيت موسكو، تم تداول الدولار عند مستوى 59.52 روبل، بزيادة قدرها 42 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق السابق.

في حين جرى تداول اليورو عند 59.49 روبل، بانخفاض مقداره 12 كوبيكا عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبذلك يكون سعر صرف الدولار (59.52 روبل) تجاوز سعر صرف اليورو (59.49 روبل) أمام العملة الروسية.

وفي الأسواق العالمية، تم تداول اليورو عند مستوى 1.0005 دولار، بانخفاض نسبته 0.32%.