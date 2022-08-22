انطلاق صيف “عروس الشمال” برعاية أمير حائل

انطلقت فعاليات حفل صيف منطقة حائل برعاية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، وحضور أمين أمانة منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي،

وتحت شعار "صيف عروس الشمال" والذي تنظمه أمانة منطقة حائل بمقر واجهة حائل الترفيهية بالمغواة ، وذلك حتى 26 أغسطس ، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر من من منتصف الليل،

ويقدم صيف حائل فعاليات متنوعة، وأمسيات غنائية، وعروض فلكلورية، وألعاب متنوعة للأطفال والكبار،تضم مسابقات وهدايا، للحضور،

ويأتي صيف حائل دعماً لتفعيل دور السياحة الداخلية، والتي تأتي بهدف مشاهدة الزوار لأبرز الأماكن والمواقع التي تحتويها المنطقة،

وبين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح الصحفي للوئام بأن أي أمر يقام في المنطقة هو منهم ولهم، وأن المنطقة يجب أن تعيش بقدراتها وأهم قدراتها هم أبناء الوطن، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على على مايهم الوطن والمواطن، وكون منطقة حائل أحد أهم الأماكن المستهدفة سياحياً لما فيها من مقومات متنوعة تجعلها تزخر بالعديد من الاهتمام بأبناءها وبناتها، محققةً الهدف الذي تصبو إليه في ما يهم الوطن والمواطن .

