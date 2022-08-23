بعد البرلمان.. أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مجلس القضاء

شرع أنصار التيار الصدري في العراق، الأربعاء، في اعتصام جديد أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع في البرلمان في مشهد يظهر تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أنصار التيار الصدري يتوجهون نحو مجلس القضاء الأعلى، حيث ينصبون خيام اعتصام أمام بوابة المجلس.

ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وكان زعيم التيار، مقتدى الصدر، طالب قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"تصحيح المسار" لحل أزمة البلاد السياسية، لكن المجلس رد بأن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان.

وشاركت القوى السياسية العراقية، الأسبوع الماضي، في حوار وطني غاب عنه التيار الصدري، الذي قال إنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لحل الأزمة لكنها لم تلقى تجاوبا ملموسا.