لهذه الأسباب.. آبل تخطط لتصنيع “آيفون 14” في الهند

تعتزم شركة آبل بدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين، مما يضيق الفجوة بين بكين وواشنطن لكن لا يغلقها تمامًا كما توقع البعض.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر قولها إن الشركة تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة والتي تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة.

وتبحث آبل، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الأسيوي.

وتوقع محللون أن تقوم شركة آبل بشحن جهاز آيفون الجديد من كلا البلدين في نفس الوقت تقريبا، والذي كان من شأنه أن يكون معيارا مهما في جهود الشركة لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.

ولم ترد أبل بعد على طلب رويترز للتعليق.

وستقوم الشركة في 7 سبتمبر بعقد حدث الإعلان عن هاتفها الجديد "آيفون 14"، في موسم مزدحم بالمنتجات الجديدة، أبرزها أجهزة "ماك" الجديدة، وأجهزة "آيباد" اللوحية، وساعات "آيواتش" بطرازاتها الجديدة المختلفة.

وفي الربع الثالث من العام المالي لشركة آبل، والتي أعلن عن نتائجه في نهاية يوليو الماضي، حققت أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية إيرادات بلغت 83 مليار دولار، وكانت هواتف "آيفون" مسؤولة عن نحو 40.7 مليار دولار من الإيرادات.