البنك المركزي السعودي يصرح لـشركتين تقنية مالية جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية

أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية، وذلك لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة. وتمثل هذه الشركات الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 38 شركة.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع. كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من هذا العام 2022م القاضي بالموافقة على اعتماد إستراتيجية التقنية المالية، والمتضمن التوجيه الكريم بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السعودي يعمل حالياً مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق المراحل الزمنية المحددة لبرنامج المصرفية المفتوحة. كما ستساهم هذه المرحلة في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي عبر (الرابط).