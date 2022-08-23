فريق طبي ينقذ ذئبًا بريًا تعرض لحادثي دهس وإطلاق نار.. و”الحياة الفطرية تتفاعل

تمكن فريق طبي تابع لجمعية رحمة للرفق بالحيوان، من إنقاذ ذئب بري تعرض لحادثي دهس وإطلاق نار في محافظة بلجرشي.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية رحمة للرفق بالحيوان، حمزة الغامدي، إنه وجد الذئب على قارعة الطريق، ويعاني عدة إصابات، مشيرًا إلى أن التشخيص المبدئي لحالته أفاد بأنه تعرض لإطلاق نار وقد يكون تعرض لحادث دهس.

وأضاف أن فريقًا طبيًا تمكن من إجراء عملية إنقاذ حياة الذئب في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في بلجرشي، وبعدها تسلمه رسميًا لحين حضور مندوب من الحياة الفطرية لاستلامه.

وتفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع الواقعة، وتعهد بالتواصل مع «الغامدي» لتنسيق استلام الذئب وأخذه إلى مركز الإيواء التابع للمركز لمعالجته وإعادة تأهيله.