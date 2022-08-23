الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف، قبل قليل، جميع المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد على الفور، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، أن دعوة الخارجية الأمريكية مرتبط بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

وحسب الوكالة، حددت وزارة الخارجية للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله، إذا سمعوا انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم، أن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، في جنوب إفريقيا.