تحذير عاجل من سفارة المملكة بالفلبين للمواطنين بشأن هبوب عاصفة استوائية

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا عاجلًا مطالبة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت في بيان لها على حسابها في “تويتر”، أنها قررت أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة رسمية، بسبب العاصفة الاستوائية التي تضرب البلاد.

وقالت في بيان: “تفيد سفارة المملكة في مانيلا بأن يوم غد الأربعاء 24/8/2022م إجازة طارئة من قبل السلطات الفلبينية، وذلك بسبب العاصفة الاستوائية” إعصار فلوريتا”، المتوقع حدوثه غدًا.

يأتي هذا بعد أيام، من إصدار السفارة تحذيرًا عاجلًا للمواطنين الكرام المتواجدين في العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر، وأنه على جميع المواطنين الحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الأربعاء 27/7/2022م.