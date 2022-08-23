التضخم في سنغافورة يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 2008

ارتفع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال يوليو إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2008، مما يعزز الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البلاد في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وصعد معدل التضخم الأساسي في سنغافورة إلى 4.8% على أساس سنوي في يوليو، وهو المستوى الأعلى فيما يقارب 14 عامًا وأعلى من التقديرات البالغة 4.7%.

وارتفع معدل التضخم إلى 7% خلال يوليو من 6.7% في يونيو، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2008.

وقالت السلطة النقدية السنغافورية في بيان مشترك مع وزارة التجارة والصناعة إن ارتفاع معدل التضخم في البلاد كان مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية والكهرباء والغذاء.