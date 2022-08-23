“#حساب_المواطن” يؤكد: الزواج ليس شرطًا للتسجيل أو الحصول على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أن الزواج أو تعدي عمر الـ24 سنة، ليس شرطا للتسجيل في البرنامج أو الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم إذا كان المستفيد مستحقًا.

جاء ذلك خلال ردًا من «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- على استفسار مواطن قال فيه: «هل من شروط الاستحقاق الزواج؟ أو أن يكون العمر فوق الـ٢٤؟».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يشترط ذلك، والتسجيل متاح ابتداء من عمر 18 سنة».

وأضاف حساب المواطن، أنه يمكن معرفة شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

من جهة أخرى أوضح حساب المواطن، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان المستفيد مؤهلًا ومستحقًا، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وأضاف «حساب المواطن»، أنه في حال وجود طلب أو شكوى سابقة، لا يمكن رفع طلب أو شكوى أخرى، إلى أن يتم التعامل مع الطلب الأول.