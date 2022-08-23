مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني خلال “مهمة” بسوريا

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط برتبة رفيعة في الحرس الثوري خلال "مهمة" كان يؤديها في سوريا.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإلكتروني أن "أبو الفضل عليجاني، أحد أفراد القوات البرية للحرس الثوري الذي كان يؤدي مهمة في سوريا كمستشار عسكري، قتل الأحد".

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن مقتل عليجاني أو ظروفه، لكنه أشار إليه بمصطلح "سردار" (في إشارة إلى الضباط الكبار في الحرس)، و"مدافع حرم" (أي من المدافعين عن المراقد الشيعية)، وهي العبارة المستخدمة رسميا في إيران للإشارة الى أفراد الحرس الذي يؤدون مهاما في إطار النزاعين في سوريا والعراق، وهي ليست المرة الأولى تعلن طهران مقتل أفراد من قواتها المسلحة في سوريا.

وفي مطلع أغسطس، أقيمت في طهران ومدن إيرانية أخرى، مراسم تشييع رفات خمسة من عناصر الحرس قضوا خلال الأعوام الماضية في معارك في منطقة خان طومان بريف حلب في شمال سوريا، بعد العثور على جثثهم والتحقق من هوياتهم عبر تحاليل الحمض النووي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.