ناسا تنشر صورًا مثيرة للمشتري

التقط تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي صورًا لم يسبق لها مثيل لكوكب المشتري، أكبر كوكب في النظام الشمسي.

ونشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الإثنين، الصور التي التقطها التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، حيث ظهرت الأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب (أورورا).

ومن ضمن هذه الصور، صورة مثيرة بشكل خاص تُظهر حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.

وجرى تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.

وقال عالم فلك الكواكب إيمكي دي باتر، الذي ساعد في قيادة عمليات الرصد: "لم نشهد كوكب المشتري بمثل هذا المنظر من قبل. ولم نتوقع حقًا أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل".

ويعدّ "جيمس ويب" التلسكوب الفضائي الأكثر تطورًا في نوعه، وأُرسل إلى الفضاء قبل نحو سبعة أشهر ليخلف تلسكوب "هابل"، حيث ثُبّت في مدار يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض.

ومنذ إطلاقه إلى الفضاء، صباح 25 ديسمبر الأول الماضي، التقط "جيمس ويب" صورًا أظهرت أسرارًا تكشف للمرة الأولى حول خبايا الفضاء.

وفي 12 يوليو الماضي، عرضت "ناسا" أول مجموعة صور التقطها التلسكوب، وتُظهر "مجالًا عميقًا" لسلسلة مجرات بعيدة وتكشف عن أكثر لمحة تفصيلية عن فجر الكون تم تسجيلها حتى الآن. كما أعلن العلماء أنه كشف عن مجرة عمرها 13.5 مليار عام وهي الآن الأقدم في الكون التي تراها عيون البشر.