بنظام التعاون.. وظائف للحاصلين على الماجستير والدكتوراه في جامعة “أم القرى”

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، حاجتها للاستعانة بالكوادر الوطنية المؤهلة من الحاصلين على مؤهل الماجستير والدكتوراه للعمل على نظام التعاون مع الكفاءات السعودية لتدريس عدد من المقررات وفق الاحتياج في اقسامها المختلفة للفصل الأول من العام الدراسي ١٤٤٤هـ.

وأوضحت أن شروط التقديم على وظائف التعاون تشمل أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية للمرشح المتعاون عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل تقدير المؤهل للمتعاون عن جيد جداً، وـن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتعاون بنظام الانتظام الدراسي من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.

وأضافت: تشمل الشروط كذلك توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، وألا يكون قد صدر بحق المتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق وأن يستوفي المرشح جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة، وألا يكون قد صدر بحق المرشح المتعاون قرار تأديبي أو كف يد من جهة عملة (في حال كان المتعاون موظفاً)، وألا يكون قد سبق ونشأ خلاف بين المتعاون وبين الجامعة، أو إخلال أو تقصير من المتعاون في أداء عمله.

وأشارت إلى أن التقديم عبر الرابط الإلكتروني حسب التخصصات المتاحة، اعتباراً من يوم الثلاثاء 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م، إلى يوم السبت 1444/01/29هـ ـ الموافق 2022/08/27م.