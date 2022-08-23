لأول مرة .. مهرجان “العودة إلى الرياض” الأكبر من نوعه في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، إقامة تجربة تفاعلية متكاملة فريدة وجديدة من نوعها، تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والمتعة والترفيه ومناسبة لجميع الفئات العمرية، لتوفير أفضل بيئة إبداعية ممتعة للأطفال، ضمن استعداداتهم للعودة لعامهم الدراسي الجديد، من خلال مهرجان العودة للرياض.

وأضافت: تغطي الفعاليات الاهتمامات المختلفة، حيث يجد المهتمون بالعلوم مبتغاهم من خلال عدة تجارب في مجالات العلوم المختلفة كما يستطيع الأطفال التعرف على ميولهم وشغفهم واختيار وتجربة مهنتهم المستقبلية في مبنى المهن والوظائف ودائما للفنون محطة نحرص عليها لتنمية الذوق العام والحس الفني للأجيال القادمة من خلال مجموعة من التجارب الفنية التي تسمح للأطفال بتجربتها وممارستها والعروض المسرحية العالمية والمحلية والكثير من الفعاليات الترفيهية والمحطات الإبداعية.