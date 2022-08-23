برشلونة يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك ضمن خطة دعم صفوف الفريق في الموسم الحالي

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة سيتجه إلى الميركاتو في الأيام الأخيرة للتعاقد مع مهاجم جديد، في حالة رحيل بيير إيميريك أوباميانج وممفيس ديباي ، حيث من المتوقع أن ينتقل أوباميانج إلى تشيلسي، بينما قد يوقع ديباي مع يوفنتوس.

وذكر التقرير أن الإتجاه داخل برشلونة الآن لجمع العروض المتاحة، لكن قرار التعاقد مع مهاجم جديد قد يتأجل أيضًا إلى الميركاتو الشتوي.