عقوبات قاسية تنتظر 10 أندية أوروبية من يويفا بسبب اللعب المالي النظيف

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإصدار عقوبات قاسية ضد 10 أندية أوروبية، بسبب عدم إلتزامهم بقواعد اللعب المالي النظيف حتي موسم 2021-2022.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن يويفا يهدد 10 أندية أوروبية، على رأسها باريس سان جيرمان ومارسيليا وإنتر وروما ويوفنتوس وبرشلونة، بسبب إحتراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت، إن العقوبات المفروضة من يويفا، على سان جيرمان ومارسيليا ستكون في حدود النطاق المالي، لكن الأندية الإيطالية وبرشلونة مهددان بعقوبات أشد قد تؤدي إلى حظر من المشاركة أوروبيا أو المنع من التعاقدات.

أكملت، إن الموسم الجاري 2022-2023، هو الأخير الذي يخضع لقانون اللعب المالي النظيف، وبدءا من الموسم المقبل 2023-2024، سيطبق الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا، حيث سيسمح للأندية بإنفاق نسبة محددة من دخلها فقط على رواتب اللاعبين والانتقالات وعمولات الوكلاء.