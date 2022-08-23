التعليم تعتمد العمل بالإصدار الثاني من الخطط الدراسية المطورة .. #عاجل

أصدرت وزارة التعليم تعميما باعتماد العمل بدءاً من العام الدراسي ١٤٤٤هـ بالإصدار الثاني من دليل الخطط الدراسية المطورة، لمرحلة رياض الأطفال، والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة والسنة الثانية للمسارات التخصصية في التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التربية الخاصة: (صعوبات التعلم، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه، والعوق البصري، والعوق السمعي، وطيف التوحد الدمج الكلي، ومعاهد وبرامج التوحد، ومعاهد التربية الفكرية، وتعدد الإعاقة، والتعليم المستمر، والمعاهد العلمية، ودار الحديث المدني والمكي، وخطط مواد الهوية الوطنية في العالمية، والمدارس الدولية المطبقة للبرامج الدولية)

جاء ذلك في تعميم وجهته لجميع إدارات التعليم وتضمن إيقاف العمل بالدليل الحالي للخطط الدراسية (الإصدار الأول)، والعمل بدءاً من العام الدراسي 1444هـ بالإصدار الثاني من دليل الخطط الدراسية المطورة ،وشدد التعميم على مديري التعليم متابعة تطبيق الميدان للإصدار الثاني وحصر وارسال الملحوظات والمقترحات التطويرية.