المرشحة الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة البريطانية تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيسة الوزراء، ليز تراس، أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

وقالت تراس خلال لقاء مع أعضاء في حزب المحافظين بمدينة برمنغهام،: "أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء، وأنا مستعدة للقيام بذلك".

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية استخدام السلاح النووي في حال وجود خطر على بريطانيا.

يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون في سبتمبر المقبل لانتخاب زعيم جديد للحزب الذي سيتولى بدوره منصب رئيس الوزراء.

ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر المقبل.