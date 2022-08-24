“#الغذاء_والدواء”توضح أفضل طريقة للتخلص من #الأدوية غير المرغوب فيها بطريقة آمنة

استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء كيفية التخلص من الأدوية غير المرغوب فيها بطريقة آمنة.

وبينت الهيئة أن بعض حالات التسمم الدوائي تحدث نتيجة عدم التخلص من الأدوية، لذا يجب الحرص على التخلص منها بالطرق الآمنة وبشكل دوري.

وأوضحت أن طرق التخلص من الأدوية تتمثل في إزالة جميع البيانات الشخصية من عبوة الأدوية بأنواعها كافة، وشطب الوصفة الطبية، ووضع الأدوية في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق.

وأشارت إلى ضرورة إخراج الأدوية الصلبة مثل الأقراص والكبسولات من العبوة دون كسرها أو سحقها ثم مزجها مع نفايات شبه صلبة مثل بقايا الشاي أو القهوة، وأخيرًا رميها في سلة المهملات الخارجية.