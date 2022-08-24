الهند.. تعليق عضوية نائب بالحزب الحاكم عقب تصريحات #مسيئة للنبي

علق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عضوية نائب برلماني بعد ساعات من اعتقاله للاشتباه "بإثارته العداء باسم الدين".

وقال محام عن تي.رجا سينغ النائب في برلمان ولاية تيلانجانا بجنوب الهند إن الشرطة الهندية اعتقلته ثم أفرجت عنه فيما بعد محكمة في حيدر أباد، بعد أن طالبت جماعات إسلامية باعتقاله بسبب تعليقات مسيئة عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وبعد ساعات من اعتقال الشرطة المحلية لسينغ علق حزب بهاراتيا جاناتا عضويته لحين إجراء تحقيق داخلي.

وقال أوم باثاك المسؤول بالحزب الذي أصدر أمر تعليق عضوية سينغ لرويترز "تم تعليق عضويته بسبب تعبيره عن آراء مخالفة لمعتقدات الحزب. لا يؤمن الحزب بانتقاد أي دين".