تراجع أسعار #النفط.. و #برنت عند 99.82 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد صعودها بنحو 4% في اليوم السابق بفعل انحسار المخاوف من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج قريبا.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 40 سنتا، أو0.4 %، إلى 99.82 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 3.9% أمس الثلاثاء. وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.29%، عند 93.47 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 3.7% في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشارت السعودية، إلى إمكان إجراء أوبك+ تخفيضات في الإنتاج لموازنة السوق.