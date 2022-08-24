بـ44 مئوية.. 3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم 

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، أن مدن مكة وينبع والأحساء، سجلوا أعلى درجة حرارة عند 44 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة), وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: