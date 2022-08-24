تصل لغرامة مليون ريال.. “السياحة” تحدد 6 عقوبات لمخالفي النظام الجديد #عاجل

أكدت وزارة السياحة، أن نظام السياحة الجديد يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائح والزائر.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على «تويتر»، أن أبرز ما تضمنه النظام في ما يخص متابعة وضبط جودة الخدمات المقدمة "ضمان حقوق السائح وتعويضه عن الأضرار، والتدرج في إيقاع العقوبات على كل من يخالف أحكام النظام".

وشددت الوزارة على معاقبة كل من يخالف أحكام نظام السياحة الجديد أو لوائحه التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1 – الإنذار.

2 – إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه، إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا.

3 – تخفيض التصنيف.

4 – تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز السنة.

5 – إلغاء الترخيص.

6 – غرامة لا تزيد على مليون ريال.