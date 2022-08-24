محلل طقس: اليوم بداية موسم “#سهيل”.. وهذه أبرز سماته

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام موسم "سهيل"

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا، حيث كان العرب يتغنون بنجم سهيل ويذكرونه في أشعارهم، وهو ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعري.

وأكد الحصيني، أن ظهور نجم سهيل يعتبر علامة على تصرم أيام الصيف تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن الفلكيين يقدرون أن عمر نجم سهيل 27 مليون سنة.

وأبان أن أول نجوم "سهيل" هو منزلة "الطرفة" وأيامه 13 يـومًا، مشيرًا إلى أنه المنزلة السابعة (والأخيرة) من فصل الصيف وفيه تنكسر حدة حرارة الصيف، ويعتدل الجو تدريجيًّا آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار ملفتًا إلى أنه جو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، ويُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري.