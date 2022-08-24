صادرات الحبوب الأوكرانية تقترب من مستوياتها قبل الحرب

تقترب أوكرانيا من تصدير نفس الكمية تقريبا من الحبوب التي كانت تصدرها شهريا قبل بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر فبراير، بحسب ما ذكره مسؤول أميركي كبير أمس الثلاثاء.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس، إنه "بفضل تعاون دولي مكثّف، فإن أوكرانيا في طريقها لأن تصدر في أغسطس ما يقرب من 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية".

وقبل بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، كانت أوكرانيا تصدر شهريا حوالي 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية.

ومنذ بدأت القوات الروسية ما تسميه بـ "عملياتها العسكرية في أوكرانيا"، أبطأت كييف وتيرة تصدير الحبوب قبل أن توقفها تماماً.

ولكون أوكرانيا أحد أكبر منتجي الحبوب ومصدريها في العالم، زادت الحرب من المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.