بوابة “ناجز” تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية

أعلنت وزارة العدل أن بوابة ناجز أتاحت حتى الآن نحو 140 خدمة إلكترونية تسهل للمستفيدين إنجاز معاملاتهم.

وكشفت الوزارة أن بوابة ناجز سجلت منذ بداية عام 2022، أكثر من 36 مليون عملية دخول للاستفادة من مختلف الخدمات العدلية، والتي شملت القضاء، التنفيذ، التوثيق، الوكالات والإقرارات، والتراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعة عن بعد، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية، واستفاد منها نحو 7.3 ملايين مستفيد، حصلوا على خدماتهم بسهولة ويسر بخطوات ميسرة من أماكنهم، مبينة أن معدل المستفيدين من بوابة ناجز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد يوميًا.

وشهدت "ناجز" مؤخرًا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين – مقيمين – زائرين - قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.