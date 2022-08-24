“المركزي السعودي”: 10.2 مليار ريال المبيعات عبر نقاط البيع

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 10.2 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2022 مقارنة بنحو 10.3 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ"عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 138.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وتصدر قطاع "التعليم" القطاعات المرتفعة بنسبة 114%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بـ8% ثم قطاع "الفنادق" بنسبة 3%.

في المقابل، تصدر قطاع "الاتصالات" القطاعات المتراجعة بنسبة 12%، تلاه قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنسبة 7%.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "المطاعم والمقاهي" بـ1.50 مليار ريال تمثل نحو 15% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنحو 1.41 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.07 مليار ريال، ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.62 مليار ريال.